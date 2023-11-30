Шесть клубов в Лиге Европы гарантировали себе плей-офф турнира

Шесть клубов Лиги Европы на данный момент гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Это «Вест Хэм» и «Фрайбург» (группа А), «Брайтон» (группа В), «Аталанта» и «Спортинг» (группа D), а также «Ренн» (группа F).

Каждая из этих команд как минимум не опустится ниже второго места, а значит гарантированно продолжит борьбу за трофей со стадии 1/16 финала турнира в грядущем феврале.

Ранее мы писали, что для «Брайтона» выход в плей-офф еврокубка стал первым в клубной истории.

Напомним, что в разгаре вторая часть матчей ЛЕ. В игру вступают «Рома» и «Ливерпуль». Текстовые трансляции матчей команд проводит наш портал.