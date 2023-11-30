Алексей Миранчук помог «Аталанте» удачно сыграть со «Спортингом» и занять первое место в группе

Центральный матч группы D Лиги Европы «Аталанта» - «Спортинг» получился не особо событийным. Джанлука Скамакка убежал один на один с вратарем и не переиграл его, вне игры также. Виктор Дьёкереш ответил приличным ударом, вот только он был чуть-чуть неточным. Скамакка получил пас из глубины и решил не ускоряться, а зарядил метров с 25 в девятку - 1:0. Поте оказался сам перед воротами хозяев, запаниковал и запорол супермомент. Второй тайм начался с обмена опасными атаками и голом Маркуса Эдварса. Невезучий Поте метров с 10 пробил в штангу, мяч срикошетил в другую штангу и улетел в поле. Снова он на острие, один на один с вратарем - удар неточный.

Ничья 1:1 вывела обе команды в плей-офф, при этом «Аталанта» гарантировала себе первое место. Алексей Миранчук вышел на замену и провел на поле полтайма.