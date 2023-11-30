Гасперини выпустил Миранчука на 20 минут против «Спортинга»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле в игре бергамасков против лиссабонского «Спортинга». Команды прямо сейчас встречаются в Бергамо в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА. Миранчук появился на поле на 71- минуте, заменив Тёна Копмейнерса.

Напомним, что Миранчук в этом сезоне – нерегулярный игрок «Аталанты». Всего на его счету семь выходов на поле без результативных действий – и это в рамках Серии А и Лиги Европы УЕФА.

Текстовую трансляцию игры «Аталанта» - «Спортинг» проводит наш портал. Близится конец второго тайма, счёт равный – 1:1.