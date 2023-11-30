Кокорин попал в старте «Ариса» на матч с «Рейнджерс»

Российский нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на матч пятого тура Лиги Европы против «Рейнджерс».

Состав «Рейнджерс»: Батлэнд, Баришич, Дэвис, Сауттар, Тавернье, Ландстрём, Сифуэнтес, Кантуэлл, Ламмерс, Сима, Перейра.

Состав «Ариса»: Лусиано, Яго, Мукету-Муссунда, Урошевич, Кажу, Шави, Струски, Сёке, Бенгтссон, Кокорин.

Стартовый свисток на стадионе «Айброкс» прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Арис» с тремя очками находится на последнем месте в группе. «Рейнджерс» с семью баллами занимает вторую строчку.