Лунёв – в старте «Карабаха» на игру Лиги Европы с экс-клубом Холанна

Через час азербайджанский «Карабах» начнёт гостевую игру в холодной Норвегии – против местного «Молде», бывшего клуба Эрлинга Холанна и других норвежских знаменитостей из мира футбола. Российских голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв вышел в стартовом составе своей команды.

Напомним, что у Лунёва в этом сезоне уже 10 выходов на поле за клуб, в которых он пропустил 10 голов. Притом, что в пяти матчах Андрей оставил свои ворота «сухими». Мог россиянин сыграть и больше, однако в ноябре он выбыл на несколько недель из-за травмы.

Лунёв стал игроком «Карабаха» минувшим летом, перейдя из «Байера» в статусе свободного агента.

Текстовая трансляция матча «Молде» - «Карабах» начнётся в 23:00 на нашем сайте.