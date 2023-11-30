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Лунёв – в старте «Карабаха» на игру Лиги Европы с экс-клубом Холанна

30 Ноября 2023 • 22:03 Комментировать
Молде
...
Карабах
Через 0 ч. 35 мин.

Через час азербайджанский «Карабах» начнёт гостевую игру в холодной Норвегии – против местного «Молде», бывшего клуба Эрлинга Холанна и других норвежских знаменитостей из мира футбола. Российских голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв вышел в стартовом составе своей команды.

Напомним, что у Лунёва в этом сезоне уже 10 выходов на поле за клуб, в которых он пропустил 10 голов. Притом, что в пяти матчах Андрей оставил свои ворота «сухими». Мог россиянин сыграть и больше, однако в ноябре он выбыл на несколько недель из-за травмы.

Лунёв стал игроком «Карабаха» минувшим летом, перейдя из «Байера» в статусе свободного агента.

Текстовая трансляция матча «Молде» - «Карабах» начнётся в 23:00 на нашем сайте.

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Интересная ставка и прогноз на матч Молде - Карабах группового этапа Лиги Европы 30 ноября 2023
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