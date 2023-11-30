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​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч Лиги Европы в Швейцарии

30 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать
Серветт
...
Рома
1 4.80 X 3.95 2 1.73
Через 0 ч. 34 мин.

В пятом туре группового этапа Лиги Европы будут играть «Серветт» и «Рома». Рулевой итальянской команды Жозе Моуринью принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Челик, Льоренте, Н’Дика, Ауа, Кристанте, Паредес, Бове, Эль-Шаарави, Дибала, Лукаку.

Матч в Швейцарии между «Серветтом» и «Ромой» начнётся в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает в своей группе второе место (9 очков), а «Серветт» - третье (4 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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