​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч Лиги Европы в Швейцарии

В пятом туре группового этапа Лиги Европы будут играть «Серветт» и «Рома». Рулевой итальянской команды Жозе Моуринью принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Челик, Льоренте, Н’Дика, Ауа, Кристанте, Паредес, Бове, Эль-Шаарави, Дибала, Лукаку.

Матч в Швейцарии между «Серветтом» и «Ромой» начнётся в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Рома» занимает в своей группе второе место (9 очков), а «Серветт» - третье (4 очка).