Гакпо, Салах и Диас начнут матч с ЛАСКом в основе

«Ливерпуль» в своих соцсетях огласил стартовый состав на игру пятого тура группового этапа Лиги Европы против клуба ЛАСК из Австрии. Он выглядит следующим образом, в нём немало изменений по сравнению с основным составом клуба:

Келлехер, Гомес, Конате, Куанса, Цимикас, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Диас, Салах, Гакпо.

Отметим, что прямо сейчас «Ливерпуль» возглавляет группу Е с девятью баллами. Второе место квартета – у «Тулузы», семь очков. ЛАСК идёт на четвёртом месте всего лишь с тремя баллами в активе.

Текстовую трансляцию игры «Ливерпуль» - ЛАСК проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.