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Гакпо, Салах и Диас начнут матч с ЛАСКом в основе

30 Ноября 2023 • 21:57 Комментировать
Ливерпуль
...
ЛАСК
1 1.15 X 9.50 2 17.00
Через 0 ч. 39 мин.

«Ливерпуль» в своих соцсетях огласил стартовый состав на игру пятого тура группового этапа Лиги Европы против клуба ЛАСК из Австрии. Он выглядит следующим образом, в нём немало изменений по сравнению с основным составом клуба:

Келлехер, Гомес, Конате, Куанса, Цимикас, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Диас, Салах, Гакпо.

Отметим, что прямо сейчас «Ливерпуль» возглавляет группу Е с девятью баллами. Второе место квартета – у «Тулузы», семь очков. ЛАСК идёт на четвёртом месте всего лишь с тремя баллами в активе.

Текстовую трансляцию игры «Ливерпуль» - ЛАСК проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ласк

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