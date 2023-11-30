«Вест Хэм» сыграет против сербской команды нестандартным составом

Лондонский «Вест Хэм» выставил нестандартный состав на игру пятого тура Лиги Европы УЕФА. В нём на выезде «молотобойцам» будет противостоять сербская «Бачка-Топола».

Состав команды выглядит следующим образом:

Фабьянски (к), Джонсон, Мавропанос, Агер, Крессуэлл, Соучек, Уорд-Праус, Пакета, Форнальс, Дивин, Бенрахма.

Перед очной встречей «Бачка-Топола» ещё может занять третье место в группе и попасть в Лигу конференций. Сейчас у сербов 1 балл и четвёртое место турнирной таблицы, четыре – у «Олимпиакоса» с третьего места. Лидируют в группе «Фрайбург» и «Вест Хэм» - у обоих клубов по девять баллов.

Текстовая трансляция игры – на нашем сайте.