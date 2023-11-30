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«Ливерпуль» - ЛАСК: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

30 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Ливерпуль
2:0
ЛАСК
1 1.15 X 9.50 2 17.00
1-й тайм

В Англии проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Ливерпулем» и ЛАСКом.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ливерпуль2:0ЛАСК
(1:0) Диас Луис12' 
(2:0) Гакпо Коди15' 
Келлехер КаомхинГомес ДжоКонате ИбраимаКуанса ДжареллЦимикас КостасГравенберх РайанЭндо ВатаруЭллиотт ХарвиСалах МохамедГакпо КодиДиас Луис
Запасные: Гордон КайдФильо МарселоДоак БенСобослаи ДоминикМакаллистер АлексисДжонс КёртисЧамберс ЛюкВан Дейк ВиргилНуньес ДарвинМатип ЖоэльБрэдли КонорАлександер-Арнольд Трент
Лаваль ТобиасЦирайс ФилиппАндраде АндреасТаловеров МаксимСтойкович ФилипБелло ДжорджХорват СашаЛюбич ИванЖуль РобертЛюбичич МаринУсор Мозес
Запасные: Люкенедер ФеликсХавель ЭлиасРеннер РенеГойгингер ТомасФлеккер ФлорианЗибенхандль ЙоргДарбо ЭбримаБа СануссуМустафа ИбрагимКоне Мусса IIЙовичич БранкоБалик Гусейн
30 ноября. Стадион "Энфилд".
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ласк

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