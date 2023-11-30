«Ливерпуль» - ЛАСК: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Англии проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Ливерпулем» и ЛАСКом.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ливерпуль - ЛАСК
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Протокол игры
|(1:0) Диас Луис12'
|(2:0) Гакпо Коди15'
Келлехер Каомхин•Гомес Джо•Конате Ибраима•Куанса Джарелл•Цимикас Костас•Гравенберх Райан•Эндо Ватару•Эллиотт Харви•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Диас Луис
Лаваль Тобиас•Цирайс Филипп•Андраде Андреас•Таловеров Максим•Стойкович Филип•Белло Джордж•Хорват Саша•Любич Иван•Жуль Роберт•Любичич Марин•Усор Мозес
30 ноября. Стадион "Энфилд".
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