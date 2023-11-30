«Шериф» - «Славия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Молдове проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Шериф» и «Славия».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шериф - Славия Прага
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Протокол игры
|19'Юречка Вацлав (0:1)
|(1:1) Товар Кристиан45'
Коваль Максим•Апостолакис Константинос• 33'Товар Кристиан•Гарананга Мунаше•Артундуага Алехандро•Нгом-Мбекели Жером•Рикардиньо Кавальканте•Талал Амин•Бадоло Седрик•Паулу Жоау•Энрике Луваннор
30 ноября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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