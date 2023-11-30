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«Шериф» - «Славия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

30 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Шериф
1:1
Славия Прага
перерыв

В Молдове проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Шериф» и «Славия».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Шериф1:1Славия Прага
 19'Юречка Вацлав (0:1)
(1:1) Товар Кристиан45' 
Коваль МаксимАпостолакис Константинос  33'Товар КристианГарананга МунашеАртундуага АлехандроНгом-Мбекели ЖеромРикардиньо КавалькантеТалал АминБадоло СедрикПаулу ЖоауЭнрике Луваннор
Запасные: Вардар БеркайСтрайстари ВикторПайва ВинисиусАнкей ДэвидПащенко АлександрКолиш ВладНовиков Роман
Мандоус АлешМасопуст ЛукашОгбу ИгоБоржил ЯнДоудера ДавидЗафеирис ХристосДорли ОскарПровод ЛукасДумитреску Андрес  45'Юречка ВацлавВан Бюрен Мик
Запасные: Громада ЯкубХитил МоймирСиротник ЯнВаллем КонрадВлчек ТомашКоларж ОндржейТиджани МухамедШранц ИванТомич Михал
30 ноября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Славия Прага

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