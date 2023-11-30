«Мольде» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Норвегии проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Мольде» и «Карабахом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Молде - Карабах
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Протокол игры
|12'Жуниньо VI (0:1)
Петерсен Оливер•Хауган Эйрик•Эйванн Каспер•Эллингсен Мартин•Ловик Матиас•Хёуген Кристоффер•Эриксен Кристиан I•Грёдем Магнус•Брейвик Эмиль•Эйкрем Магнус•Бериша Ветон
Лунёв Андрей•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин•Джафаргулиев Элвин•Андраде Патрик•Янкович Марко•Андраде Леандро•Бензия Яссин•Зубир Абделла•Жуниньо VI
30 ноября. Стадион "Акер" (Мёльде).
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