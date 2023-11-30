«Аталанта» - «Спортинг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Италии проходит матч пятого тура Лиги Европы между «Аталантой» и «Спортингом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Спортинг Л
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Протокол игры
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хатебур Ханс•Руджери Маттео•Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн•Скамакка Джанлука•Лукман Адемола
Адан Антонио•Диоманде Усман•Сен-Жюст Джеремая•Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду•Юлманд Мортен•Морита Хидемаса•Матеус Рейс•Поте•Дьёкереш Виктор•Тринкан Франсишку
30 ноября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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