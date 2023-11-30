​Миранчук – в запасе «Аталанты» на игру со «Спортингом»

В пятом туре группового этапа Лиги Европы будут играть «Аталанта» и «Спортинг». Рулевой итальянской команды Джан Пьеро Гасперини решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Муссо, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Руджери, де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Скамакка, Лукман.

Российский полузащитник Алексей Миранчук начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Аталантой» и «Спортингом» начнётся в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Аталанта» занимает в своей группе первое место (10 очков), а «Спортинг» - второе (7 очков).