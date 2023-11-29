Моуринью: «Рома» сделает всё для победы, мы хотим финишировать первыми»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями в преддверии матча Лиги Европы против «Серветта».

Встреча состоится в Швейцарии в четверг. После четырёх туров группового этапа римляне занимают вторую строчку в таблице с девятью очками, уступая пражской «Славии» лишь в разнице голов.

«Мы хотим финишировать первыми в группе, поэтому намерены одержать победу и забить как можно больше. Если завтра выиграем и мы, и «Славия», то всё решит разница голов, и в последнем туре против «Шерифа» мы, вероятно, пойдём на риск. Для начала нужно обыграть «Серветт», для нас это очень важно», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Моуринью.