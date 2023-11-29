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Моуринью: «Рома» сделает всё для победы, мы хотим финишировать первыми»

29 Ноября 2023 • 22:16 Комментировать
Серветт
...
Рома
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Через 23 ч. 40 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями в преддверии матча Лиги Европы против «Серветта».

Встреча состоится в Швейцарии в четверг. После четырёх туров группового этапа римляне занимают вторую строчку в таблице с девятью очками, уступая пражской «Славии» лишь в разнице голов.

«Мы хотим финишировать первыми в группе, поэтому намерены одержать победу и забить как можно больше. Если завтра выиграем и мы, и «Славия», то всё решит разница голов, и в последнем туре против «Шерифа» мы, вероятно, пойдём на риск. Для начала нужно обыграть «Серветт», для нас это очень важно», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Моуринью.

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Рома Шериф Жозе Моуринью Славия Прага Серветт ещё теги

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