Шпилевский рассказал о целях «Ариса» в Лиге Европы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский назвал цель своей команд в Лиге Европы.

Напомним, после четырёх туров группового этапа второго по значимости клубного турнира Европы кипрский клуб расположился на последнем четвёртом месте в квартете C, набрав три очка.

По мнению Шпилевского, если в оставшихся встречах «Арис» будет демонстрировать такой же футбол, как в своей последней игре с «Бетисом» (1:4), при этом исправив индивидуальные ошибки, у команды есть все шансы выйти из группы или занять третью строчку в квартете и выйти в Лигу конференций.

«Мы изначально говорили, что для нас играть в Лиге Европы — это дополнительный бонус, чтобы показать себя против больших соперников, посмотреть, насколько мы готовы. Профессионалы увидят, что мы отлично выглядели во всех матчах», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Свой следующий матч в Лиге Европы «Арис» проведёт 30 ноября против шотландского «Рейнджерс». Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.