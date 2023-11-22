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Лига Европы

Шпилевский рассказал о целях «Ариса» в Лиге Европы

22 Ноября 2023 • 09:21 Комментировать
Рейнджерс
...
Арис Лимасол
30.11 23:00

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский назвал цель своей команд в Лиге Европы.

Напомним, после четырёх туров группового этапа второго по значимости клубного турнира Европы кипрский клуб расположился на последнем четвёртом месте в квартете C, набрав три очка.

По мнению Шпилевского, если в оставшихся встречах «Арис» будет демонстрировать такой же футбол, как в своей последней игре с «Бетисом» (1:4), при этом исправив индивидуальные ошибки, у команды есть все шансы выйти из группы или занять третью строчку в квартете и выйти в Лигу конференций.

«Мы изначально говорили, что для нас играть в Лиге Европы — это дополнительный бонус, чтобы показать себя против больших соперников, посмотреть, насколько мы готовы. Профессионалы увидят, что мы отлично выглядели во всех матчах», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Свой следующий матч в Лиге Европы «Арис» проведёт 30 ноября против шотландского «Рейнджерс». Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Шпилевский арис лимасол

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РЕЙНДЖЕРС АРИС ЛИМАСОЛ
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