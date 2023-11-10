Лучшего игрока недели назвали в Лиге Европы

Австрий полузащитника ЛАСКа Саша Хорват признан лучшим игроком недели в Лиге Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На 25-й минуте победитель голосования забил в ворота бельгийского клуба, а в добавленное к первому тайму время отдал передачу на автора второго гола австрийцев в матче – Максима Таловерова.

Благодаря вчерашней победе ЛАСК набрал первые очки в рамках группового этапа турнира, однако клуб всё равно остался на четвёртом месте квартета Е с тремя баллами.

Ранее был назван лучший игрок четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.