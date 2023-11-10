Агент: Кокорин здорово вышел на замену в матче с «Бетисом»

Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, оценил игру своего подопечного в матче против испанского «Бетиса».

Поединок четвертого тура групповой стадии Лиги Европы завершился со счетом 4:1 в пользу «Бетиса». Отметим, что эта встреча стала первой для Кокорина после травмы. Российский футболист вышел на замену за 15 минут до конца матча и забил один гол.

«Александр вчера здорово вышел. Мне кажется, он добавил команде конкретики в атаке. «Арису» в игре с «Бетисом» просто несильно везло. Я считаю, что Саша хорошо проявил себя после паузы», — приводит слова агента «Чемпионат».

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в семи матчах во всех турнирах, стал автором двух мячей и одного ассиста.