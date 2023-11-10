Де Дзерби: Фати провёл хороший матч с «Аяксом», но я всегда ожидаю от него большего

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби оценил игру нападающего команды Ансу Фати в матче четвёртого тура Лиги Европы с «Аяксом».

Встреча завершилась победой английского клуба со счетом 2:0. Фати появился на поле в стартовом составе, сыграв 65 минут. За это время 21-летний футболист отличился забитым мячом и голевой передачей.

«Я всегда ожидаю от Фати большего. Он провел хороший матч. После нашего второго гола у него были шансы забить еще, но ему нужно стараться все больше и больше», — цитирует де Дзерби журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Напомним, текущий сезон Фати проводит в составе «Брайтона» на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Барселоне». В этом сезоне испанец провел 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором одного ассиста.