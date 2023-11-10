Тренер «Тулузы» назвал исторической победу над «Ливерпулем»

Наставник «Тулузы» Карлес Мартинес Новелл высказался о домашней победе над «Ливерпулем» (3:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Перед матчем я говорил, что этот вечер может стать историческим для нашей команды. Это придало нам дополнительных сил и мотивировало болельщиков. Хочу поздравить подопечных с этим успехом. С первой и до последней минуты мы были невероятны», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Тулуза» набрала семь баллов и занимает второе место в квартете Е. «Ливерпуль» с девятью очками продолжает удерживать первую строчку.