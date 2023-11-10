Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Тренер «Тулузы» назвал исторической победу над «Ливерпулем»

10 Ноября 2023 • 09:11 Комментировать

Наставник «Тулузы» Карлес Мартинес Новелл высказался о домашней победе над «Ливерпулем» (3:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Перед матчем я говорил, что этот вечер может стать историческим для нашей команды. Это придало нам дополнительных сил и мотивировало болельщиков. Хочу поздравить подопечных с этим успехом. С первой и до последней минуты мы были невероятны», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Тулуза» набрала семь баллов и занимает второе место в квартете Е. «Ливерпуль» с девятью очками продолжает удерживать первую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тулуза Карлес Мартинес Новелл ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
09:11 · Лига Европы
Тренер «Тулузы» назвал исторической победу над «Ливерпулем»
05:05 · Лига Европы
​Де Дзерби: «Прекрасная победа над «Аяксом»
04:59 · Лига Европы
​«Тулуза» впервые не проиграла английскому клубу в еврокубках
04:20 · Лига Европы
​«Байер» продлил свою рекордную серию
03:48 · Лига Европы
​«Аякс» проводит свой худший сезон в еврокубках
03:07 · Лига Европы
​Мойес доволен победой над «Олимпиакосом»
00:56 · Лига Европы
Алексей Миранчук помог «Аталанте» одолеть «Штурм»
09 Ноября
23:54 · Лига Европы
Моуринью: Заслуженная победа «Славии», мне ничего не понравилось в игре «Ромы»
23:49 · Лига Европы
Клопп: «Заслуженная победа «Тулузы»
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл впервые с сентября, поражение от «Тулузы» стало вторым в сезоне
22:46 · Лига Европы
На последних минутах «Карабах» потерял Лунёва и ничью с «Байером»
22:44 · Лига Европы
Футболисты «Тулузы» забили 6 мячей в матче с «Ливерпулем», но едва не упустили победу 1
22:43 · Лига Европы
«Шериф» почти весь матч вёл против «Серветта», но в итоге проиграл
22:33 · Россия. Премьер-лига
Лунёв получил травму в игре с «Байером»
22:30 · Лига Европы
«Аталанта» - «Штурм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем