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​Де Дзерби: «Прекрасная победа над «Аяксом»

10 Ноября 2023 • 05:05 Комментировать
Аякс
0:2
Брайтон

В четвертом туре группового раунда Лиги Европы английский «Брайтон» слетал в Амстердам, где снова огорчил поклонников «аяксидов», забив самому известному клубу Нидерландов два безответных мяча. Итальянский специалист Роберто де Дзерби, тренирующий «чаек», очень доволен победой.

- Я очень рад, я рад нашей игре, я рад за наших фанатов, полторы тысячи человек прилетели посмотреть этот матч с нами. Они невероятно поддерживали нас и мы смогли снова осчастливить их, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет на выезде с греческим АЕКом, это случится 30 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
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