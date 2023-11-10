​«Тулуза» впервые не проиграла английскому клубу в еврокубках

Сенсацией завершился матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Тулузой» и «Ливерпулем», французская команда сумела обыграть гранда со счетом 3:2. Как оказалось, это был четвертый матч «Тулузы» в европейских турнирах против английских клубов за все время участия в таковых, и впервые она не проиграла в матче.

Еще любопытнее то, что три предыдущих матча она также сыграла против «Ливерпуля» - это, во-первых, игра двухнедельной давности, в которой французы уступили со счетом 1:5, а также две встречи в квалификации Лиги чемпионов в августе 2007 года, тогда «красные» победили с суммарным счетом 5:0.