​«Байер» продлил свою рекордную серию

В четвертом туре группового раунда Лиги Европы немецкий «Байер» продолжил побеждать - на сей раз команда Хаби Алонсо одолела в гостях азербайджанский «Карабах».

Это была уже четвертая подряд победа «Байера» в нынешнем сезоне Лиги Европы - и одиннадцатая подряд с учетом всех турниров, в которых выступает немецкий клуб, прежде всего, конечно же, Бундеслиги, где «аптекари» лидируют в турнирной таблице. Это означает, что рекордная в истории клуба серия продлена еще на один матч.

В следующем туре «Байер» сыграет с «Хеккеном», это случится в последний день ноября, тридцатого числа.