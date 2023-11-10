​«Аякс» проводит свой худший сезон в еврокубках

«Аякс» выступает в еврокубках - это хорошо. Но выступает «Аякс» в Лиге Европы очень нехорошо. После четырех матчей в групповом раунде у амстердамского клуба всего лишь два очка.

Такого слабого старта европейской кампании в истории «Аякса» еще не было - разумеется, тут не затронуты случаи, когда «Аякс» вообще не добирался до группового раунда, выбывая в квалификации. Речь идет о групповых турнирах, причем как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.

Лишь один раз, в сезоне 2014/2015, у «Аякса» также было лишь два очка после четырех туров - но тогда это все-таки было в Лиге чемпионов, статус которой, как известно, повыше.