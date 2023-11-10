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​Мойес доволен победой над «Олимпиакосом»

10 Ноября 2023 • 03:07 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Олимпиакос

В четвертом туре группового раунда Лиги Европы английский «Вест Хэм», в прошлом сезоне выигравший турнир, сразился с греческим «Олимпиакосом». Подопечные шотландского наставника Дэвида Мойеса одержали победу с минимальным преимуществом, и Мойес очень доволен результатом своих футболистов.

- Я очень доволен таким результатом, потому что для нас сейчас важнее был результат, а не игра. Игра? Игра, конечно, могла быть и получше. Но, в конце концов, самые опасные моменты создали именно мы, у них почти не было моментов. В целом мы контролировали ситуацию, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.


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Олимпиакос Вест Хэм Дэвид Мойес ещё теги

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