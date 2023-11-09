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Моуринью: Заслуженная победа «Славии», мне ничего не понравилось в игре «Ромы»

09 Ноября 2023 • 23:54 Комментировать
Славия Прага
2:0
Рома

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от пражской «Славии» в матче четвёртого тура Лиги Европы.

«Заслуженная победа пражской «Славии». Мне ничего не понравилось, я уже говорил с игроками, чего обычно не делаю. С индивидуальной точки зрения, очень немногие игроки имели правильного отношения к игре, чего я требую от них. Только Бове, 20-летний игрок, не заслужил сегодняшнего поражения», - заявил Моуринью после встречи.

Напомним, что «волки» уступили в гостевой встрече со счётом 0:2. С девятью очками «Рома» находится на втором месте, пропустив вперёд чешский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Славия Прага ещё теги

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