Клопп: «Заслуженная победа «Тулузы»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче четвёртого тура Лиги Европы против «Тулузы».

«Заслуженная победа «Тулузы». Они выиграли все ключевые единоборства. Я слышал, что у нас мог быть ещё один пенальти, не знаю. Меня больше беспокоит то, что мне бы хотелось, чтобы команда сыграла лучше», - рассказал специалист на пресс-конференции.

Напомним, что «красные» уступили со счётом 2:3, однако с девятью очками остались на первом месте в своей группе. Другими соперниками по квартету являются ЛАСК и бельгийский «Унион».