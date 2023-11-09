На последних минутах «Карабах» потерял Лунёва и ничью с «Байером»

В четверг «Карабах» пытался взять реванш у «Байера» за недавнее фиаско (1:5). В середине первого тайма корнер с ударом головой Пьера Инкапье, и Андрей Лунёв выручил. Он же здорово сыграл и после выстрела с убойной позиции от Виктора Бонифасе. В целом ударов было достаточно много, но в основном мяч летел рядом с каркасом. На 85-й минуте Лунёв покинул поле из-за травмы, а его команда едва не набрала важное очко. Но в компенсированное время немцы заработали пенальти, и Бонифасе забил.

Только чудо помешает «Байеру» выйти из группы, у него 12 очков, «Карабах» - второй с 6 баллами.