На последних минутах «Карабах» потерял Лунёва и ничью с «Байером»

В четверг «Карабах» пытался взять реванш у «Байера» за недавнее фиаско (1:5). В середине первого тайма корнер с ударом головой Пьера Инкапье, и Андрей Лунёв выручил. Он же здорово сыграл и после выстрела с убойной позиции от Виктора Бонифасе. В целом ударов было достаточно много, но в основном мяч летел рядом с каркасом. На 85-й минуте Лунёв покинул поле из-за травмы, а его команда едва не набрала важное очко. Но в компенсированное время немцы заработали пенальти, и Бонифасе забил.
Только чудо помешает «Байеру» выйти из группы, у него 12 очков, «Карабах» - второй с 6 баллами.
Протокол игры
|90'Бонифасе Виктор (0:1)
Лунёв Андрей85' (Гугешашвили Лука (85') • 90'Вешович Марко 35'83' (Байрамов Турал (83') • 90'Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин• 25'Джафаргулиев Элвин89' (Гусейнов Бадави (89') •Бензия Яссин83' (Андраде Патрик (83') •Ромао Жулио•Янкович Марко•Андраде Леандро83' (Медведев Максим (83') •Жуниньо VI•Зубир Абделла
Коварж Матей•Станишич Йосип•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Телла Нейтан61' (Хофманн Йонас (61') • 69'Гримальдо Алехандро•Джака Гранит• 69'Андрих Роберт•Адли Амин61' (Фримпонг Жереми (61') •Вирц Флориан 68'90' (Гложек Адам (90') •Бонифасе Виктор
09 ноября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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