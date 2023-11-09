Футболисты «Тулузы» забили 6 мячей в матче с «Ливерпулем», но едва не упустили победу

«Ливерпуль» мог сегодня досрочно выходить в плей-офф Лиги Европы в случае победы над «Тулузой» в гостях, но «красные» сыграли неудачно. Джо Гомес уже на первых минутах замыкал навес со штрафного - перекладина. Костас Цимикас позволил себя обыграть на своей половине поля, Арон Доннум сразу рванул вперед и метко пробил - 1:0. Сразу после перерыва Доннум без помех бил метров с 15 и не попал в рамку. Тийс Даллинга забил второй гол в ворота фаворита, но судья посчитал, что форвард не по правилам сыграл в отборе, отменен мяч. Еще раз англичане пропустили по той же схеме, отбор мяча с длинным пасом на Даллинга, на сей раз всё результативно и по правилам - 2:0. Доннум оформил дубль, но и этот гол отменен, вне игры. «Тулуза» забила пятый и шестой мячи подряд, сначала Кристиан Кассерес, которому помешал партнер, срезал мяч в свои ворота. Тут же Франк Магри замкнул дальнюю штангу - 3:1. В самой концовке Диогу Жота блеснул техникой и идеально завершил сольный рейд - 3:2. Праздник хозяевам испортил Джарелл Куанса, забив мяч после его метаний в штрафной - 3:3. ВАР отменил радость гостей - 3:2.

«Ливерпуль» лидирует с 9 очками, у соперника - 7, «Унион» набрал 4 балла, а ЛАСК - 3.