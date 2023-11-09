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Футболисты «Тулузы» забили 6 мячей в матче с «Ливерпулем», но едва не упустили победу

09 Ноября 2023 • 22:44 Комментировать (1)
Тулуза
3:2
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» мог сегодня досрочно выходить в плей-офф Лиги Европы в случае победы над «Тулузой» в гостях, но «красные» сыграли неудачно. Джо Гомес уже на первых минутах замыкал навес со штрафного - перекладина. Костас Цимикас позволил себя обыграть на своей половине поля, Арон Доннум сразу рванул вперед и метко пробил - 1:0. Сразу после перерыва Доннум без помех бил метров с 15 и не попал в рамку. Тийс Даллинга забил второй гол в ворота фаворита, но судья посчитал, что форвард не по правилам сыграл в отборе, отменен мяч. Еще раз англичане пропустили по той же схеме, отбор мяча с длинным пасом на Даллинга, на сей раз всё результативно и по правилам - 2:0. Доннум оформил дубль, но и этот гол отменен, вне игры. «Тулуза» забила пятый и шестой мячи подряд, сначала Кристиан Кассерес, которому помешал партнер, срезал мяч в свои ворота. Тут же Франк Магри замкнул дальнюю штангу - 3:1. В самой концовке Диогу Жота блеснул техникой и идеально завершил сольный рейд - 3:2. Праздник хозяевам испортил Джарелл Куанса, забив мяч после его метаний в штрафной - 3:3. ВАР отменил радость гостей - 3:2.

«Ливерпуль» лидирует с 9 очками, у соперника - 7, «Унион» набрал 4 балла, а ЛАСК - 3.

Протокол игры  
Тулуза3:2Ливерпуль
(1:0) Доннум Арон36'  
(2:0) Даллинга Тийс58'  
  74'Кассерес Кристиан (2:1)
(3:1) Магри Франк76'  
  89'Жота Диогу (3:2)
Рестес Гийом  90'Деслер МиккелКоста ЛоганНиколайсен Расмус  90'Суасо ГабриэльДоннум Арон 81' (Каманзи Уоррен ( 81'  90') Сьерро ВенсанКассерес КристианДиарра Мусса  90'Даллинга Тийс 88' (Хелаберт Сесар ( 88') Шмидт Никлас  11' 70' (Магри Франк ( 70')
Запасные: Домингес АлексСиссоко Ибрагим IБеграуи ЯнисМависса КристианКебен КевинБангре МамадиЛякомб Джастин
Келлехер КаомхинГомес ДжоМатип ЖоэльКуанса ДжареллЦимикас Костас 46' (Собослаи Доминик ( 46') Эллиотт ХарвиЭндо Ватару  34' 46' (Салах Мохамед ( 46') Макаллистер АлексисДоак Бен 46' (Александер-Арнольд Трент ( 46') Гакпо Коди 73' (Нуньес Дарвин ( 73'  90') Диас Луис 81' (Жота Диогу ( 81')
Запасные: Гордон КайдМрозек ФабианМакКоннелл ДжеймсКонате ИбраимаАлиссон БекерЧамберс ЛюкСкэнлон Калум
09 ноября. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тулуза

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
09 Ноября 2023 в 23:02
Да уж. Настолько превосходить классом и проиграть... Клопп недонастроил своих подопечных явно. Надеюсь. этот урок пойдет им впрок.
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