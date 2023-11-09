«Шериф» почти весь матч вёл против «Серветта», но в итоге проиграл

«Серветт» и «Шериф» в поисках первой победы играли в четвёртом туре Лиги Европы. Швейцарцы играли первым номером и постоянно били по воротам, особенно после быстрого автогола Йоана Севрена. Жером Нгом-Бекели прострелил, и мяч от защитника срикошетил в сетку - 0:1. Бендегуз Болла эффектно бил в девятку, но голкипер Максим Коваль на месте. Тимоте Конья головой расстреливал ворота, и защитник гостей сыграл на ленточке. В концовке Дерек Кутеса опасно бил, голкипер выручил, а вот Стив Руй добавил мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Армель Зохури сфолил в штрафной - красная карточка и пенальти. Крис Бедья использовал свой шанс с 11 метров - 2:1.
«Серветт» набрал 4 очка, у «Шерифа» 1 балл и теоретические шансы на евровесну.
Протокол игры
|13'Севрен Йоан (0:1)
|(1:1) Руй Стив84'
|(2:1) Бедья Крис90'
Фрик Джереми•Маньен Тео56' (Кривелли Энцо (56') •Руй Стив•Севрен Йоан• 69'Мазику Брэдли82' (Барон Энтони (82') •Стеванович Мирослав•Конья Тимоте82' (Диба Самба (82') •Ондуа Гаэль76' (Гийемено Джереми (76') •Болла Бендегуз•Кутеса Дерек•Бедья Крис 90'
Запасные: Уаттара Тьемоко•Вуйоз Николя•Малл Джоэл
Коваль Максим•Зохури Армель 80'• 90'Товар Кристиан•Кики Габи• 90'Бадоло Седрик• 37'Талал Амин•Рикардиньо Кавальканте58' (Гарананга Мунаше (58') •Паулу Жоау•Артундуага Алехандро•Анкей Дэвид•Нгом-Мбекели Жером72' (Апостолакис Константинос (72')
09 ноября. Стадион "Стад де Женев" (Женева).
Бан пользователя