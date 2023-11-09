«Шериф» почти весь матч вёл против «Серветта», но в итоге проиграл

«Серветт» и «Шериф» в поисках первой победы играли в четвёртом туре Лиги Европы. Швейцарцы играли первым номером и постоянно били по воротам, особенно после быстрого автогола Йоана Севрена. Жером Нгом-Бекели прострелил, и мяч от защитника срикошетил в сетку - 0:1. Бендегуз Болла эффектно бил в девятку, но голкипер Максим Коваль на месте. Тимоте Конья головой расстреливал ворота, и защитник гостей сыграл на ленточке. В концовке Дерек Кутеса опасно бил, голкипер выручил, а вот Стив Руй добавил мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Армель Зохури сфолил в штрафной - красная карточка и пенальти. Крис Бедья использовал свой шанс с 11 метров - 2:1.

«Серветт» набрал 4 очка, у «Шерифа» 1 балл и теоретические шансы на евровесну.