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Лига Европы

«Шериф» почти весь матч вёл против «Серветта», но в итоге проиграл

09 Ноября 2023 • 22:43 Комментировать
Серветт
2:1
Шериф
окончен

«Серветт» и «Шериф» в поисках первой победы играли в четвёртом туре Лиги Европы. Швейцарцы играли первым номером и постоянно били по воротам, особенно после быстрого автогола Йоана Севрена. Жером Нгом-Бекели прострелил, и мяч от защитника срикошетил в сетку - 0:1. Бендегуз Болла эффектно бил в девятку, но голкипер Максим Коваль на месте. Тимоте Конья головой расстреливал ворота, и защитник гостей сыграл на ленточке. В концовке Дерек Кутеса опасно бил, голкипер выручил, а вот Стив Руй добавил мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Армель Зохури сфолил в штрафной - красная карточка и пенальти. Крис Бедья использовал свой шанс с 11 метров - 2:1.

«Серветт» набрал 4 очка, у «Шерифа» 1 балл и теоретические шансы на евровесну.

Протокол игры  
Серветт2:1Шериф
  13'Севрен Йоан (0:1)
(1:1) Руй Стив84'  
(2:1) Бедья Крис90'  
Фрик ДжеремиМаньен Тео 56' (Кривелли Энцо ( 56') Руй СтивСеврен Йоан  69'Мазику Брэдли 82' (Барон Энтони ( 82') Стеванович МирославКонья Тимоте 82' (Диба Самба ( 82') Ондуа Гаэль 76' (Гийемено Джереми ( 76') Болла БендегузКутеса ДерекБедья Крис  90'
Запасные: Уаттара ТьемокоВуйоз НиколяМалл Джоэл
Коваль МаксимЗохури Армель  80'  90'Товар КристианКики Габи  90'Бадоло Седрик  37'Талал АминРикардиньо Кавальканте 58' (Гарананга Мунаше ( 58') Паулу ЖоауАртундуага АлехандроАнкей ДэвидНгом-Мбекели Жером 72' (Апостолакис Константинос ( 72')
Запасные: Страйстари ВикторПащенко АлександрКолиш ВладНовиков Роман
09 ноября. Стадион "Стад де Женев" (Женева).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Серветт

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