Кокорин остался в запасе «Ариса» на ответный матч Лиги Европы с «Бетисом»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин остался в запасе своей команды на матч четвёртого тура Лиги Европы против «Бетиса».

Состав «Бетиса»: Браво, Руйбаль, Песселья, Рока, Абнер, Карвалью, Гуардадо, Энрике, Родри, Эззалзули, Иглесиас.

Состав «Ариса»: Вана, Кажу, Брорссон, Урошевич, Яго, Сёке, Струски, Монтнор, Гомис, Маямбела, Бабика.

Напомним, что «Арис» находится на четвёртом месте в группе С с тремя очками. Встреча против «Бетиса» пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» 9 ноября. Стартовый свисток назначен на 23:00 по московскому времени.