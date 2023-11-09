Кудус, Альварес и Пакета – в основе «Вест Хэма» на игру с «Олимпиакосом»

Лондонский «Вест Хэм» через час примет дома в Лиге Европы «Олимпиакос». «Молотобойцы» озвучили свой стартовый состав, он выглядит так:

Фабьянски (к), Цоуфал, Мавропанос, Агер, Эмерсон, Альварес, Уорд-Праус, Кудус, Пакета, Бенрахма, Боуэн.

Напомним, что английский и греческий клуб играют между собой в квартете А. Первое место в нём делят «Вест Хэм» и «Фрайбург» - по шесть очков после трёх игр, «Олимпиакос» на третьем месте – 4 очка, замыкает квартет сербская «Бачка-Топола» - 1 балл.

Следить за ходом матча во всех подробностях можно в текстовой трансляции на нашем портале. Стартовый свисток - ровно в 23:00 по московскому времени.