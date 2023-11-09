«Тулуза» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во Франции проходит матч четвёртого тура Лиги Европы между «Тулузой» и «Ливерпулем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Тулуза - Ливерпуль
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Протокол игры
Рестес Гийом•Деслер Миккел•Коста Логан•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Доннум Арон•Сьерро Венсан•Кассерес Кристиан•Диарра Мусса•Даллинга Тийс•Шмидт Никлас 11'
Келлехер Каомхин•Гомес Джо•Матип Жоэль•Куанса Джарелл•Цимикас Костас•Эллиотт Харви•Эндо Ватару• 34'Макаллистер Алексис•Доак Бен•Гакпо Коди•Диас Луис
09 ноября. Стадион "Мунисипал".
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