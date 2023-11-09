​Лунёв – в основе «Карабаха» на матч против «Байера»

В четверг «Карабах» и «Байер» проведут матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Российский вратарь Андрей Лунёв попал в стартовый состав азербайджанской команды. Он снова сыграет против бывшей команды – за леверкузенцев Лунёв выступал в 2021-2023 годах.

Состав «Карабаха»: Лунёв, Вешович, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бензия, Ромао, Янкович, Андраде, Жуниньо, Зубир.

Состав «Байера»: Коварж, Станишич, Та, Инкапье, Телла, Гримальдо, Джака, Андрих, Адли, Вирц, Бонифасе.

Отметим, что в первом круге «Байер» обыграл «Карабах» со счётом 5:1.

Следить за матчем «Карабах» - «Байер» можно будет в текстовой трансляции.