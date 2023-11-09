Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Лунёв – в основе «Карабаха» на матч против «Байера»

09 Ноября 2023 • 19:52 Комментировать
Карабах
0:0
Байер Л
1-й тайм

В четверг «Карабах» и «Байер» проведут матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Российский вратарь Андрей Лунёв попал в стартовый состав азербайджанской команды. Он снова сыграет против бывшей команды – за леверкузенцев Лунёв выступал в 2021-2023 годах.

Состав «Карабаха»: Лунёв, Вешович, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бензия, Ромао, Янкович, Андраде, Жуниньо, Зубир.

Состав «Байера»: Коварж, Станишич, Та, Инкапье, Телла, Гримальдо, Джака, Андрих, Адли, Вирц, Бонифасе.

Отметим, что в первом круге «Байер» обыграл «Карабах» со счётом 5:1.

Следить за матчем «Карабах» - «Байер» можно будет в текстовой трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
20:30
«Карабах» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:13
Карабах – Байер: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы – 9 ноября 2023 года
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАРАБАХ БАЙЕР Л
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
39 мин
Аякс Аякс
Брайтон Брайтон
0
1
3.70 3.50 2.10
Видео
39 мин
Ренн Ренн
Панатинаикос Панатинаикос
1
1
1.81 3.80 4.70
Видео
39 мин
Тулуза Тулуза
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
6.20 4.30 1.56
Видео
39 мин
Славия Прага Славия Прага
Рома Рома
0
0
3.15 3.30 2.45
Видео
39 мин
Карабах Карабах
Байер Л Байер Л
0
0
5.60 3.85 1.69
Видео
39 мин
ЛАСК ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
1
0
3.70 3.75 2.00
Видео
39 мин
Серветт Серветт
Шериф Шериф
0
1
2.01 3.50 4.00
Видео
39 мин
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Вильярреал Вильярреал
1
0
3.25 3.45 2.20
Видео
09.11.23 в 23:00
АЕК АЕК
Марсель Марсель
2.65 3.35 2.80
Видео
09.11.23 в 23:00
Бетис Бетис
Арис Лимасол Арис Лимасол
1.30 6.00 11.00
Видео
09.11.23 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Олимпиакос Олимпиакос
1.51 4.30 7.40
Видео
09.11.23 в 23:00
Спортинг Л Спортинг Л
Ракув Ракув
1.29 5.80 12.00
Видео
09.11.23 в 23:00
Хеккен Хеккен
Молде Молде
2.65 3.40 2.75
Видео
09.11.23 в 23:00
Фрайбург Фрайбург
Бачка-Топола Бачка-Топола
1.16 8.60 19.00
Видео
09.11.23 в 23:00
Аталанта Аталанта
Штурм Грац Штурм Грац
1.33 5.60 10.00
Видео
09.11.23 в 23:00
Рейнджерс Рейнджерс
Спарта Прага Спарта Прага
2.29 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
20:33 · Лига Европы
«Серветт» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:32 · Лига Европы
«Тулуза» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:30 · Лига Европы
«Карабах» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:52 · Лига Европы
​Лунёв – в основе «Карабаха» на матч против «Байера»
19:46 · Лига Европы
Лукаку – в основе, Дибала – в запасе: Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч в Чехии
19:33 · Лига Европы
​«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Тулузой» в Лиге Европы
14:24 · Лига Европы
​Уткин посоветовал две ставки на матч «Аякс» - «Брайтон»
13:27 · Лига Европы
Кокорин вряд ли сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы
12:32 · Лига Европы
Клопп высказался о матче «Ливерпуля» с «Тулузой»
08 Ноября
23:25 · Италия. Серия А
Моуринью дерзко ответил Сарри: «В этом разница между мной и тренером, который почти ничего не выиграл»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о Луисе Диасе: «Новостей пока нет»
22:15 · Лига Европы
Моуринью: «Каждый следующий матч – это матч жизни»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ван Дейк пропустит матч из-за болезни»
28 Октября
11:24 · Лига Европы
Кафанов - о пяти голах «Байера» в Лиге Европы: «Лунёва упрекнуть не в чем»
27 Октября
13:34 · Лига Европы
Джо Коул: «Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы»
Все новости
Рекомендуем