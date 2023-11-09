Лукаку – в основе, Дибала – в запасе: Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч в Чехии

В четверг «Рома» проведёт гостевой матч против пражской «Славии» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Наставник итальянской команды Жозе Моуринью принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Челик, Льоренте, Н’Дика, Манчини, Бове, Паредес, Ауа, Белотти, Лукаку, Эль-Шаарави.

Стоит отметить, что нападающий Пауло Дибала начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Славией» и «Ромой» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.