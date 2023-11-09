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​«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Тулузой» в Лиге Европы

09 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать
Тулуза
1:0
Ливерпуль
1 6.50 X 5.10 2 1.48
1-й тайм

В четверг вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч против «Тулузы» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас, Эндо, Доук, Эллиотт, Макаллистер, Гакпо, Диас.

Матч «Тулуза» - «Ливерпуль» начнётся в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ливерпуль» является главным фаворитом Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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