​«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Тулузой» в Лиге Европы

В четверг вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч против «Тулузы» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас, Эндо, Доук, Эллиотт, Макаллистер, Гакпо, Диас.

Матч «Тулуза» - «Ливерпуль» начнётся в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ливерпуль» является главным фаворитом Лиги Европы.