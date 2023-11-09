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​Уткин посоветовал две ставки на матч «Аякс» - «Брайтон»

09 Ноября 2023 • 14:24 Комментировать
Аякс
...
Брайтон
1 4.15 X 4.50 2 1.75
Через 4 ч. 38 мин.

Известный журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на матч Лиги Европы между «Аяксом» и «Брайтоном».

Давая прогноз, Уткин указал на то, что «Аякс» после прихода нового тренера стал побеждать, а «Брайтону» непросто играть на два фронта.

«Думаю, «Аякс» постарается переломить тенденцию и победить «Брайтон». Выбирайте: либо «Победа «Аякса» – мне кажется, это вероятно, но не слишком – либо, я взял бы, «Тотал больше 3,5 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между «Аяксом» и «Брайтоном» стартует 9 ноября в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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