​Уткин посоветовал две ставки на матч «Аякс» - «Брайтон»

Известный журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на матч Лиги Европы между «Аяксом» и «Брайтоном».

Давая прогноз, Уткин указал на то, что «Аякс» после прихода нового тренера стал побеждать, а «Брайтону» непросто играть на два фронта.

«Думаю, «Аякс» постарается переломить тенденцию и победить «Брайтон». Выбирайте: либо «Победа «Аякса» – мне кажется, это вероятно, но не слишком – либо, я взял бы, «Тотал больше 3,5 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между «Аяксом» и «Брайтоном» стартует 9 ноября в 20:45 по московскому времени.