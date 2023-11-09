Кокорин вряд ли сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин вряд ли примет участие в предстоящем поединке против севильского «Бетиса» в Лиге Европы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае», - приводит слова источника «Чемпионат».

Кокорин возобновил тренировочные занятия после травмы ноги, из-за которой не сыграл в предыдущем матче с испанцами.

Матч «Бетиса» против «Ариса» состоится сегодня, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в группе, а гости находятся на последней позиции.