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Лига Европы

Кокорин вряд ли сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы

09 Ноября 2023 • 13:27 Комментировать

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин вряд ли примет участие в предстоящем поединке против севильского «Бетиса» в Лиге Европы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае», - приводит слова источника «Чемпионат».

Кокорин возобновил тренировочные занятия после травмы ноги, из-за которой не сыграл в предыдущем матче с испанцами.

Матч «Бетиса» против «Ариса» состоится сегодня, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в группе, а гости находятся на последней позиции.

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