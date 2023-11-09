Клопп высказался о матче «Ливерпуля» с «Тулузой»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против французской «Тулузы».

«Жду, что соперник будет играть на победу. В нашей группе достаточно плотная борьба. Нам нужно выходить и набирать очки. Победа в этом матче даст нам путевку в плей-офф. Все зависит от нас, постараемся использовать свои шансы», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдского клуба.

После трех туров «Ливерпуль» набрал девять баллов и занимает первое место в своей группе. «Тулуза» с четырьмя очками располагается на третьей позиции.