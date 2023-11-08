Моуринью: «Каждый следующий матч – это матч жизни»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своём настрое перед матчем Лиги Европы против пражской «Славии».

Двумя неделями ранее римляне обыграли соперников из Чехии в родных стенах, забив два безответных гола. 9 ноября команды встретятся в Праге.

«Ближайший матч – это всегда главный матч жизни. Таково моё правило, и я придерживаюсь его с самого начала профессиональной карьеры. В Риме мы забили два быстрых гола и контролировали игру, однако «Славия» – сильный соперник. В этой команде есть хорошие игроки, также можно выделить и тренера», – приводит журналист Джанлука ди Марцио высказывания португальского специалиста.