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Лига Европы

Моуринью: «Каждый следующий матч – это матч жизни»

08 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Славия Прага
...
Рома
Через 21 ч. 8 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своём настрое перед матчем Лиги Европы против пражской «Славии».

Двумя неделями ранее римляне обыграли соперников из Чехии в родных стенах, забив два безответных гола. 9 ноября команды встретятся в Праге.

«Ближайший матч – это всегда главный матч жизни. Таково моё правило, и я придерживаюсь его с самого начала профессиональной карьеры. В Риме мы забили два быстрых гола и контролировали игру, однако «Славия» – сильный соперник. В этой команде есть хорошие игроки, также можно выделить и тренера», – приводит журналист Джанлука ди Марцио высказывания португальского специалиста.

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Рома Жозе Моуринью Славия Прага ещё теги

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