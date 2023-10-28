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Кафанов - о пяти голах «Байера» в Лиге Европы: «Лунёва упрекнуть не в чем»

28 Октября 2023 • 11:24 Комментировать

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов высказался об игре вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва в поединке групповой стадии Лиги Европы против леверкузенского «Байера». Команда россиянина разгромно проиграла со счетом 1:5.

«Между «Карабахом» и «Байером» разница в классе очень большая. Пять пропущенных голов - конечно, много, но если посмотреть на эти голы, то Андрея упрекнуть там не в чем», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Лунёв перешел в «Карабах» на правах свободного агента минувшим летом. Стороны заключили трудовой договор до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Андрей провел восемь поединков, в которых пропустил девять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Виталий Кафанов Андрей Лунёв Байер ещё теги
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