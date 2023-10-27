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Лига Европы

Джо Коул: «Ливерпуль» должен выиграть Лигу Европы»

27 Октября 2023 • 13:34 Комментировать
Ливерпуль
5:1
Тулуза

Бывший полузащитник «Челси» и «Ливерпуля» Джо Коул оценил перспективы мерсисайдцев в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Напомним, вчера, 26 октября, «красные» разгромили «Тулузу» (5:1) в матче третьего тура группового этапа второго по значимости клубного турнира Европы. Коул считает, что «Ливерпуль» должен стать победителем Лиги Европы.

«Это не их турнир. Если бы «Ливерпуль» выступал в Лиге чемпионов, мы бы говорили, что они могут дойти до финала. Как только «Ливерпуль» наберёт обороты, их будет очень сложно остановить», — цитирует Коула BBC.

После трёх туров группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу квартета E, опережая вторую «Тулузу» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джо Коул

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