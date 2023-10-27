Салах побил рекорд Анри в еврокубках

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом в поединке групповой стадии Лиги Европы против французской «Тулузы» (5:1).

Благодаря этому египетский нападающий стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские команды. Этот мяч стал для 31-летнего африканца 43-м в Европе. Таким образом, Салах превзошел достижение легенды лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, в активе которого 42 мяча.

Мохамед защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 65 миллионов евро.