«Эффект Моуринью!» - реакция болельщиков на игру Лукаку

Ромелу Лукаку забил очередной гол в рамках Лиги Европы, который стал уже четырнадцатым для бельгийца. Пользователи соцсетей с юмором восприняли данную новость.

- Что случилось с Лукаку? Он хочет стать лучшим бомбардиром? – задал вопрос любитель футбола;

- Эффект Моуринью! – добавил другой пользователь сети;

- Так это Лига Европы, а не Премьер-лига, - подметил пользователь Интернета;

- «Челси», наверно, скучает по такому игроку… - оставил свой пост болельщик;

- Может быть есть какое-то проклятье для игроков «Челси», которые носили майку под номером 9? – шутит другой любитель футбола.

Четырнадцатый гол в рамках Лиги Европы УЕФА Лукаку забил за «Рому», в которой выступает на правах аренды с конца августа 2023 года. Команда победила со счётом 2:0 «Славию». Текстовая трансляция матча проходила на нашем портале.