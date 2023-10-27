Агент: «Хорошо, что Лунёв пропустил только пять голов от «Байера»

Футбольный агент Антон Смирнов, который представляет интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался об игре голкипера в поединке групповой стадии Лиги Европы против леверкузенского «Байера» (1:5). В этой встрече россиянин пропустил пять мячей.

«Хорошо, что только пять. Комментировать что-то сложно по такой игре, на сегодня это команды разного уровня, как небо и земля. Надеюсь, что в Баку будет более достойная игра», - оставил сообщение агент в своих соцсетях.

31-летний Лунёв перешел в «Карабах» из «Байера» минувшим летом. Он подписал контракт до завершения нынешнего сезона.