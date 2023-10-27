​Жоао Педро: «Счастлив забить в таком матче»

Бразильский форвард английского «Брайтона» Жоао Педро поделился своим мнением о победе клуба над амстердамским «Аяксом». Педро приложил ногу к успеху - он забил один из двух голов своего клуба.

- Первая победа «Брайтона» в Лиге Европы, мы подарили радость фанатам. Счастлив забить в таком важном, историческом матче. Мы заслужили победу после непростого начала турнира. Теперь порадуемся, а потом будем готовиться к воскресной игре с «Фулхэмом», - цитирует слова Жоао Педро BBC Sport.

Через две недели команды сыграют снова в рамках четвертого тура Лиги Европы, но уже в Амстердаме.