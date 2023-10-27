​«Аякс» проиграл в группе Лиги Европы впервые с 2015 года

Переживающий глубокий кризис амстердамский «Аякс» потерпел поражение в Англии от «Брайтона», пропустив два мяча в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. Как оказалось, это было первое поражение амстердамского клуба в групповом раунде Лиги Европы с 2015 года.

В последний раз «аяксиды» проигрывали турецкому «Фенерахче» еще в октябре 2015 года - 0:1. С тех пор команда сыграла еще одиннадцать игр, пять выиграла, шесть раз сыграла вничью - и в двенадцатой по счету проиграла «Брайтону». Через две недели команды сыграют снова в рамках четвертого тура, но уже в Амстердаме.