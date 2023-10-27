​Фати прокомментировал свой первый домашний гол за «Брайтон»

Английский «Брайтон» выиграл в третьем туре группового раунда Лиги Европы у амстердамского «Аякса», подопечные Роберто де Дзерби забили два мяча, и один из них записал на свой счет пришедший из «Барселоны» Ансу Фати. Он прокомментировал свой первый домашний гол за клуб.

- Первая победа «Брайтона» в Европе, мы все счастливы! Отличная игра! Я получил мяч от Симона Адингра и пробил - так и состоялся мой гол. Очень доволен и хочу забивать больше! - цитирует слова Фати TNT Sports.

В следующем туре Лиги Европы «Брайтон» снова сыграет с «Аяксом», но уже в Нидерландах, в Амстердаме.