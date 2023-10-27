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​Фати прокомментировал свой первый домашний гол за «Брайтон»

27 Октября 2023 • 02:35 Комментировать
Брайтон
2:0
Аякс

Английский «Брайтон» выиграл в третьем туре группового раунда Лиги Европы у амстердамского «Аякса», подопечные Роберто де Дзерби забили два мяча, и один из них записал на свой счет пришедший из «Барселоны» Ансу Фати. Он прокомментировал свой первый домашний гол за клуб.

- Первая победа «Брайтона» в Европе, мы все счастливы! Отличная игра! Я получил мяч от Симона Адингра и пробил - так и состоялся мой гол. Очень доволен и хочу забивать больше! - цитирует слова Фати TNT Sports.  

В следующем туре Лиги Европы «Брайтон» снова сыграет с «Аяксом», но уже в Нидерландах, в Амстердаме.


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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Ансу Фати

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