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​Клопп: «Были моменты, когда было сложно»

27 Октября 2023 • 02:28 Комментировать
Ливерпуль
5:1
Тулуза

Английский «Ливерпуль» разгромил французскую «Тулузу» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, англичане забили пять мячей. Однако наставник клуба, немецкий специалист Юрген Клопп, считает, что временами его команде приходилось непросто.

- Большую часть времени мы, конечно, контролировали игру, но временами были сложности. Мы забивали красивые голы, все прошло спокойно - идеальный футбольный вечер, - цитирует слова Юргена Клоппа BBC Sport.

Через две недели соперники снова сыграют друг против друга в четвертом туре, но уже на поле «Тулузы», во Франции.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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