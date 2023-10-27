​Клопп: «Были моменты, когда было сложно»

Английский «Ливерпуль» разгромил французскую «Тулузу» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, англичане забили пять мячей. Однако наставник клуба, немецкий специалист Юрген Клопп, считает, что временами его команде приходилось непросто.

- Большую часть времени мы, конечно, контролировали игру, но временами были сложности. Мы забивали красивые голы, все прошло спокойно - идеальный футбольный вечер, - цитирует слова Юргена Клоппа BBC Sport.

Через две недели соперники снова сыграют друг против друга в четвертом туре, но уже на поле «Тулузы», во Франции.