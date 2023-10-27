​Милнер: «Было важно одержать первую победу»

В третьем туре группового раунда Лиги Европы английский «Брайтон» одержал победу в игре с амстердамским «Аяксом», она стала для «чаек» первой в текущем розыгрыше турнира.

Своими ощущениями после победы поделился ветеран английского футбола Джеймс Милнер, с лета выступающий под началом итальянского специалиста Роберто де Дзерби.

- Это большая победа, для нас было важно выиграть свой первый матч в Европе. Старт кампании получился не очень хорошим. Мы показали, что прошлогодние успехи команды не были случайными, это продолжается и сейчас, - цитирует слова Джеймса Милнера BBC Sport.