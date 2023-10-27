​Де Дзерби: «Сыграли отличный матч»

В третьем туре группового раунда Лиги Европы английский «Брайтон» ожидаемо расправился с амстердамским «Аяксом», переживающим один из самых жестких кризисов в своей истории. «Чайки» забили сопернику два безответных мяча. Итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал итоги матча:

- Мы сыграли отличный матч и заслужили победу. Может, даже должны были победить крупнее. Но для меня самое важное - это то, что не пропустили. Теперь нас ждет другой важный матч в воскресенье, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В воскресенье «Брайтон» примет «Фулхэм» в рамках АПЛ.