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​Де Дзерби: «Сыграли отличный матч»

27 Октября 2023 • 01:25 Комментировать
Брайтон
2:0
Аякс

В третьем туре группового раунда Лиги Европы английский «Брайтон» ожидаемо расправился с амстердамским «Аяксом», переживающим один из самых жестких кризисов в своей истории. «Чайки» забили сопернику два безответных мяча. Итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал итоги матча:

- Мы сыграли отличный матч и заслужили победу. Может, даже должны были победить крупнее. Но для меня самое важное - это то, что не пропустили. Теперь нас ждет другой важный матч в воскресенье, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В воскресенье «Брайтон» примет «Фулхэм» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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